Φάλαγγα αναβαθμισμένων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ACV-15T1 του Τουρκικού Στρατού καταγράφηκε στην κατεχόμενη περιοχή της Μόρφου, σε βίντεο που δημοσίευσε η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs Gazetesi.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα, που ανήκουν στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, εθεάθησαν να κινούνται στον παλιό κεντρικό δρόμο Μόρφου–Λεύκας, κατευθυνόμενα προς άγνωστη κατεύθυνση. Η διέλευση των στρατιωτικών οχημάτων προκάλεσε την προσοχή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Πρόκειται για οχήματα τύπου ACV-15, τα οποία έχουν υποστεί πρόγραμμα εκσυγχρονισμού επιπέδου T1 από τις τουρκικές εταιρείες Aselsan και FNSS. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νέα ηλεκτροοπτικά συστήματα, τηλεχειριζόμενους πύργους οπλισμού (RCWS) καθώς και ενισχυμένη θωράκιση.





Η εμφάνιση των συγκεκριμένων οχημάτων έγινε την ίδια μέρα όπου η Τουρκία έστειλα τα 6 f-16 στα κατεχόμενα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αναφορές και για κινήσεις που αφορούν την ανάπτυξη αεροσκαφών εναέριας επιτήρησης στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, καθώς και την εγκατάσταση νέων συστημάτων παρακολούθησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία αναβαθμισμένου στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή της Μόρφου εντάσσεται, σύμφωνα με αναλυτές, στη γενικότερη προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα των δυνάμεων κατοχής, επικαλούμενη «μέτρα ασφαλείας» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.







Αντιδράσεις από ΗΠΑ



Την κινητοποίηση του Τουρκικού στρατού επέκρινε ο επικεφαλής Δημοκρατικός Γερουσιαστής στις ΗΠΑ Γκρέγκορι Μικς, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου.

«Αυτή η ανάπτυξη δυνάμεων υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα αυξήσει μόνο τις εντάσεις στην περιοχή. Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αναστρέψει άμεσα αυτή την πορεία.», δήλωσε χαρακτηριστικά.



