Συνολικά 24.230 εκτοπισμένοι από την Ουκρανία βρίσκονταν στην Κύπρο με καθεστώς προσωρινής προστασίας στις 31 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 24,7 άτομα ανά χίλιους κατοίκους, κατατάσσοντας την Κύπρο στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία στην Κύπρο κατέγραψε μείωση κατά 1.235 άτομα ή 4,8% σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 31 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 4,38 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών που έφυγαν από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, βρίσκονταν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 23.110 άτομα, σημειώνοντας άνοδο 0,5%.

Τα περισσότερα άτομα με καθεστώς προσωρινής προστασίας φιλοξενούνταν στη Γερμανία, και συγκεκριμενα 1.260.230 άτομα ή το 28,8% του συνολικού αριθμού στην ΕΕ. Ακολουθούσαν η Πολωνία με 965.990 άτομα (22,1%) και η Τσεχία με 397.185 άτομα (9,1%).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο αριθμός των δικαιούχων προσωρινής προστασίας αυξήθηκε σε 23 χώρες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν στη Γερμανία (+9.610 άτομα ή +0,8%), στην Τσεχία (+4.130 άτομα ή +1,1%) και στην Ισπανία (+2.560 άτομα ή +1,0%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε τέσσερις χώρες, με τις μεγαλύτερες να σημειώνονται στην Πολωνία (-3.250 άτομα ή -0,3%) και στην Κύπρο (-1.235 άτομα ή -4,8%).

Ως προς την αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε σχέση με τον πληθυσμό, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία με 36,4 άτομα ανά χίλιους κατοίκους, στην Πολωνία με 26,5 και στη Σλοβακία με 25,8, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε σε 9,7 ανά χίλιους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,5% των δικαιούχων, οι ανήλικοι το 30,3%, ενώ οι ενήλικοι άνδρες το 26,1% του συνόλου.

Η Eurostat επισημαίνει ότι τα δεδομένα αφορούν τη χορήγηση καθεστώτος προσωρινής προστασίας, βάσει της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου 2022/382 της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώθηκε μαζική εισροή εκτοπισμένων από την Ουκρανία, λόγω του πολέμου της Ρωσίας κατά της χώρας και θεσπίστηκε μηχανισμός προσωρινής προστασίας στην ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιουνίου 2025 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τα άτομα που έφυγαν από την Ουκρανία από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

