Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα παράξενο βίντεο που χρησιμοποιεί φιγούρες LEGO για να απεικονίσει επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Το βίντεο, που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνει σκηνή με καταιγισμό πυραύλων να πλήττει τη βάση RAF Akrotiri στην Κύπρο, καθώς και ουρανοξύστες στο Ντουμπάι.

Η αρχή του βίντεο δείχνει φιγούρες LEGO του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο Διάβολος παρακολουθεί τα λεγόμενα “Epstein Files”, πριν ο Τραμπ πατήσει ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί.





⚡️JUST IN:



Iran affiliated media shared a lego animation video called "Narrative of Victory" depicting the U.S-Israel war with Iran.



This is creative. pic.twitter.com/zYnFC29tpB — Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 8, 2026

Σε εμφανή αναφορά στο φερόμενο αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο στη Μιναμπ στο νότιο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το βίντεο παρουσιάζει έναν δάσκαλο μέσα σε τάξη γεμάτη παιδιά, την ώρα που ένας πύραυλος με αμερικανική σημαία πετά πάνω από το κτίριο.

Παράλληλα, εμφανίζονται πύραυλοι να πλήττουν διάφορους στόχους, όπως η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν, το γραφείο του Νετανιάχου και το κύριο αεροδρόμιο του Ισραήλ, Ben Gurion.

Το βίντεο δείχνει επίσης ιρανικούς πυραύλους να πλήττουν το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι.

Σε άλλες σκηνές, κανονιοφόροι τύπου LEGO κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ φιγούρες με κοστούμια εμφανίζονται να κλαίνε μπροστά στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία LEGO διατηρεί εδώ και χρόνια αντιπολεμική στάση.