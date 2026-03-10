Την κατασκευή σταθμών παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα κατεχόμενα ανακοίνωσε η Άγκυρα.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της τουρκοκυπριακής διαδικτυακής εφημερίδας «Özgür Gazete», ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Κυκλοφορίας Πλοίων Ανατολικής Μεσογείου», έχουν ήδη κατασκευαστεί σταθμοί παρακολούθησης στην περιοχή της Καρπασίας, στον Άγιο Θεόδωρο και στα Λιβερά.

Η εφημερίδα γράφει ότι κατασκευάστηκαν σταθμοί στα κατεχόμενα για τα συμφέροντα της Τουρκίας και προσθέτει πως όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται «θα μεταφέρονται στην Τουρκία».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το τ/κ δημοσίευμα, ο κ. Ουράλογλου σημείωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την εγκατάσταση ενός κεντρικού σταθμού ελέγχου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, μέσω αυτού του κέντρου θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση των δεδομένων από τα Συστήματα Αυτόματης Αναγνώρισης και τα ραντάρ που βρίσκονται στην Καντάρα και σε άλλες τοποθεσίες, επιτρέποντας στην Τουρκία την 24ωρη, στενή παρακολούθηση όλης της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ