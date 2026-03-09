Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (RAF) προχώρησαν στην εξουδετέρωση μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος που αποτελούσε απειλή για την Ιορδανία, ενώ παράλληλα αναχαίτισαν ένα ακόμη drone το οποίο κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρχίσει να πραγματοποιεί αμυντικές αεροπορικές εξόδους με στόχο την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, το Λονδίνο έχει αναπτύξει επιπλέον ειδικούς σε αεροπορικές επιχειρήσεις στον Κόλπο, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της εναέριας δραστηριότητας στην περιοχή και την παροχή συνδρομής στους εταίρους στη διαχείριση του εναέριου χώρου.

Παράλληλα, περαιτέρω ελικόπτερα Wildcat έχουν φτάσει στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, προκειμένου να υποστηρίξουν αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Επιπλέον, ένα ελικόπτερο Merlin έχει ήδη αναπτυχθεί στο θέατρο επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου να ενισχύσει την αεράμυνα των συμμάχων του και να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και απειλών από μη επανδρωμένα συστήματα.