Σε ισχύ τέθηκε από τις 2 Μαρτίου 2026 η νέα προκήρυξη των αναθεωρημένων Στεγαστικών Σχεδίων αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Τα δύο Σχέδια εντάσσονται στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που υλοποιεί το Κράτος και συγκεκριμένα στον πυλώνα ενίσχυσης της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών για πρόσβαση σε στέγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σκοπός των Σχεδίων που εφαρμόζονται με επιτυχία από το 2019, είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας, για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στις περιοχές εφαρμογής. Παράλληλα, εμπίπτουν στον ευρύτερο σχεδιασμό του Κράτους για αναζωογόνηση και ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου και των ορεινών, καθώς και μειονεκτικών περιοχών και περιοχών που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης.

Από το 2019 μέχρι το 2025, υποβλήθηκαν συνολικά 2.892 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 2.027 με συνολικό ποσό χορηγίας περίπου €77 εκ..

Υπενθυμίζεται ότι, παρά την αυξημένη συμμετοχή στα Σχέδια και με σκοπό να καταστούν πιο ελκυστικά για τους πολίτες, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε βελτιώσεις των Σχεδίων, οι οποίες, ανάμεσα σε άλλα, αφορούν:

1. την παραχώρηση πρόσθετης αύξησης 20% στην οικονομική ενίσχυση που παραχωρείται για εκτοπισθέντες δικαιούχους των Σχεδίων.

2. την αύξηση κατά €5.000 του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Σχεδίου Υπαίθρου, για όλους τους τύπους σύνθεσης της οικογένειας.

3. την αύξηση κατά €5.000 των εισοδηματικών κριτηρίων για όλες τις γεωγραφικές περιοχές και όλους τους τύπους σύνθεσης της οικογένειας.

4. την εισαγωγή πρόσθετης κατηγοριοποίησης σύνθεσης της οικογένειας αναλόγως του αριθμού τέκνων σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης, με αύξηση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης κατά €5.000, ώστε να δοθεί πρόσθετη βοήθεια στους πολύτεκνους.

5. την εισαγωγή πρόσθετης κατηγοριοποίησης της οικογενειακής σύνθεσης αναλόγως του αριθμού τέκνων σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, με αύξηση κατά €5.000.

6. την αύξηση κατά €5.000 του μέγιστου ύψους οικονομικής ενίσχυσης για ειδικές κατασκευές στην κατηγορία «ορεινές και μειονεκτικές περιοχές» και κατά €15.000 στην κατηγορία «εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές».

7. την αφαίρεση της απαίτησης για ελάχιστο χρονικό διάστημα, συνεχούς και μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία από Κύπριους πολίτες (επαναπατρισθέντες και μόνιμους κάτοικους).

8. την παραχώρηση της δυνατότητας στους αιτητές για συνδυασμό των Στεγαστικών Σχεδίων με τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικιστικής μονάδας.

Αιτήσεις για τα Σχέδια γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση. Οι αναλυτικοί οδηγοί και οι πληροφορίες για τα δύο Σχέδια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Στεγαστική Πολιτική»