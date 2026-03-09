Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα οι προετοιμασίες στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενόψει της συνάντησης των ηγετών της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Στη βάση βρίσκονται περίπου 50 δημοσιογράφοι και κινηματογραφιστές από την Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν δημοσιογραφικά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Πριν από τη μεταφορά των δημοσιογράφων στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στο λεωφορείο που θα τους μεταφέρει, με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων. Παράλληλα, πυροτεχνουργός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου προχώρησε σε εξειδικευμένο έλεγχο με ειδικό εξοπλισμό για εντοπισμό πιθανών εκρηκτικών υλών, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας και οι εντατικοί έλεγχοι υπογραμμίζουν τη σημασία της συνάντησης των τριών ηγετών, η οποία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία της ευρύτερης περιοχής.

