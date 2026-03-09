Ήχησαν το πρωί της Δευτέρας οι σειρήνες στις Βάσεις Ακρωτηρίου.

Εννιά λεπτά διήρκησε ο συναγερμός το πρωί της Δευτέρας στο Ακρωτήρι, όπου οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν γύρω στις 10:20.

Ταυτόχρονα είχε σταλεί μήνυμα προς προσωπικό και κατοίκους για υπό εξέλιξη απειλή και προτροπή όπως παραμείνουν εντός οικιών και καλυμμένοι πίσω ή κάτω από ανθεκτικά και συμπαγή έπιπλα, μακριά από παράθυρα.

Λίγα λεπτά αργότερα οι σειρήνες σταμάτησαν και με νέο μήνυμά τους οι Βρετανικές Βάσεις ενημέρωναν για λήξη συναγερμού.

Διαβάστε επίσης: Έφτασαν στα κατεχόμενα τα έξι F-16: Αναφορές για συστήματα αεράμυνας

Πηγή: ΚΥΠΕ