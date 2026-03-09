Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από αύριο η περιοχή θα επηρεάζεται από ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα αέρα, ενώ από την Τετάρτη θα παρατηρείται αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και αργότερα τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ αργότερα στα ανατολικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στον μείον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.