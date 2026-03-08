Στην αποστολή έξι F-16 στα κατεχόμενα προχωρά τη Δευτέρα (8/3) η Τουρκία για λόγους ασφαλείας, όπως λένε οι αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα αύριο το πρωί.

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Πηγή: cnn.gr