Την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα συζητά αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Στην ατζέντα του Συμβουλίου θα βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης τα σχέδια σταδιακής εφαρμογής που έχει προετοιμάσει η Τουρκία για την ‘ασφάλεια’ των κατεχομένων. Αναφέρουν ότι «θα γίνουν αξιολογήσεις σχετικά με την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην ‘τδβκ’. Θα εξεταστεί πότε πρέπει να ληφθεί η τελική απόφαση όσον αφορά τη μέθοδο και τον χρόνο υλοποίησης».

Το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσει και την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, ο οποίος και καταρρίφθηκε. Όλες αυτές οι εξελίξεις και η στάση της Τουρκίας θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί είναι ο ισχυρισμός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οργανώνουν κουρδικές ομάδες για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Σχετικά με το ζήτημα, η Άγκυρα επισημαίνει ότι το Ισραήλ εδώ και χρόνια καταβάλλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αξιολογηθούν αυτές οι πιθανότητες.

Οι κίνδυνοι του πολέμου για την τουρκική οικονομία θα βρεθούν επίσης στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού θα αξιολογηθούν και θα προετοιμαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για πιθανά μέτρα.

Αναμένεται επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικής Πολιτικής Μεχμέτ Σιμσέκ θα παρουσιάσουν ενημερώσεις στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για όλα αυτά τα θέματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ