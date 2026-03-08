Στη σημασία των αγώνων της ΕΟΚΑ και στο παράδειγμα αυταπάρνησης που άφησε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στις νεότερες γενιές, αναφέρθηκε την Κυριακή ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, στο θρησκευτικό μνημόσυνο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, σε ομιλία που ανέγνωσε ο Υποστράτηγος Ανδρέας Χαραλάμπους. Πρόσθεσε πως οι συνεχείς αμφισβητήσεις σε συνδυασμό με άλλες προκλήσεις λόγω του ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος απαιτούν επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το Θρησκευτικό Μνημόσυνο τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεώργιου.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Ευαγόρας ήταν ο νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχονίστηκε από τους Άγγλους και τάφηκε στο προαύλιο των φυλακών στο ίδιο μνήμα που λίγες ημέρες προηγουμένως τάφηκε το καμένο στο θυσιαστήριο του Μαχαιρά της 3ης Μαρτίου του 1957 άψυχο σώμα του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Προσμετρώντας την προσφορά και τη θυσία του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη καθώς και όλων όσων επί αιώνες πότισαν με τον ιδρώτα τους και το αίμα τους τη μαρτυρική αυτή γη, καλούμαστε, είπε, σήμερα να αναλογιστούμε την ευθύνη μας έναντι της πατρίδας μας. Έχουμε, πρόσθεσε, «ιερό καθήκον και ύψιστη υποχρέωση να σταθούμε αντάξιοι της ιστορίας μας, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προκειμένου να άρουμε τα σημερινά αδιέξοδα που επέβαλε η τουρκική κατοχή».

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς ανέφερε πως ο τουρκικός επιθετικός αναθεωρητισμός, ο εποικισμός και η παρουσία των στρατευμάτων κατοχής στο έδαφός μας, οι συνεχείς αμφισβητήσεις και προκλήσεις με την άνευ προηγουμένου στρατιωτικοποίηση της περιοχής σε συνδυασμό με άλλες προκλήσεις που αναδύονται λόγω του ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος απαιτούν από εμάς επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είπε ακόμη πως η μακραίωνη μας ιστορία έχει αποδείξει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται και δεν είναι δεδομένη. Αντιθέτως, η ελευθερία κερδίζεται με εθνικούς αγώνες και θυσίες, πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πως οι διαρκείς προκλήσεις μας βρίσκουν αποφασισμένους να εξασφαλίσουμε την προστασία του κυπριακού λαού έναντι οποιασδήποτε απειλής και να προασπίσουμε την ακεραιότητα και την εδαφική ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ είπε ακόμη πως ως Εθνική Φρουρά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προσαρμοζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με ακρίβεια μέχρι την επίτευξη του στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση του δικαίου και την απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας. Μόνο έτσι, όπως είπε, θα δικαιωθεί ο αγώνας των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είπε.

Τα Ευαγόρεια εορτάστηκαν και φέτος με λαμπρότητα στην Πάφο, το Σάββατο και την Κυριακή, τιμώντας τη μνήμη του ήρωα και ποιητή της ελευθερίας Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρα Παλληκαρίδη, συνιστούν κορυφαίο θεσμό τιμής και ιστορικής μνήμης για την πόλη και ολόκληρη την Κύπρο.

Χθες, Σάββατο 7 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε το Φιλολογικό Μνημόσυνο στο Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έργο του ήρωα ποιητή, με ιδιαίτερη αναφορά στους στίχους του που εξυμνούν την ελευθερία και την πατρίδα. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία ανέδειξε τη διαχρονική αξία της θυσίας και της πνευματικής παρακαταθήκης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Σημειώνεται πως την Παρασκευή, 13 Μαρτίου στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα απαγχονισμού του ήρωα, συναγωνιστές, συμμαθητές, φίλοι και εκτιμητές της θυσίας του θα εναποθέσουν τα λουλούδια της αγάπης και της εκτίμησής τους στον ανδριάντα του ήρωα.

