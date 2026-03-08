Η παρουσία των βρετανικών βάσεων (ΒΒ) μάς μετέτρεψε σε στόχο είπε την Κυριακή ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου προσθέτοντας ότι «για δεκαετίες εμείς ζητώντας την κατάργηση των βάσεων» κάνοντας σαφές ότι η Κύπρος δεν είναι και δεν θέλει να γίνει ορμητήριο πολέμου.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση προς τιμή της Ημέρας της Γυναίκας που διοργάνωσε το γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ και η ΠΕΟ στη Λευκωσία, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το μήνυμα είναι ότι «η χώρα μας δεν εμπλέκεται κι ούτε θέλει να εμπλακεί με κανένα τρόπο στον πόλεμο, αλλά ότι συντάσσεται με τη διεθνή κοινότητα που ζητά να τερματιστούν άμεσα οι εχθροπραξίες και ν’ αναλάβει δράση η διπλωματία.

«Τιμούμε φέτος τη μέρα της Γυναίκας μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο. Τιμούμε τις γυναίκες της Κύπρου που σε δύσκολα και δίσεκτα χρόνια αγωνίστηκαν για τη ζωή και την αξιοπρέπεια στους δρόμους, στα εργοστάσια, στα κλωστήρια και τα υφαντουργεία, στις οικοδομές και στα χωράφια», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην Ημέρα της Γυναίκας ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «τιμούμε τις πρωτοπόρες γυναίκες της ΠΟΓΟ που τόλμησαν να οργανωθούν, να σηκώσουν κεφάλι, να διεκδικήσουν όσα τους ανήκουν, να δυναμώσουν τη φωνή κάθε γυναίκας που απαιτεί το δίκαιο και τα δικαιώματά της».

«Η γυναίκα καλείται να αποδείξει διπλά την αξία της και παρ’ όλα αυτά αμείβεται και αναγνωρίζεται λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους της. Οι γυναίκες εργάζονται σχεδόν διπλάσιες ώρες συνολικά από τους άντρες, γιατί εκτός από την αμειβόμενη εργασία αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος της απλήρωτης εργασίας στο σπίτι. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αφιερώνουν καθημερινά περίπου τεσσεράμισι ώρες σε απλήρωτη φροντίδα και δουλειές του σπιτιού», πρόσθεσε.

Οι γυναίκες, είπε ο κ. Στεφάνου, έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν λύσεις, να σπάσουν τα αδιέξοδα και να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία επαναλαμβάνοντας ότι το ΑΚΕΛ ήταν, είναι και θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό του γυναικείου κινήματος.

«Σταθερά στηρίζει πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και αγωνίζεται στο πλευρό της ΠΟΓΟ για να τις κατακτήσει», είπε καταλήγοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ