Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, καταδίκασε την επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, μετά την ανακοίνωση του Κυπρίου ομολόγου του, Κωνσταντίνου Κόμπου, ότι το drone που πραγματοποίησε την επίθεση προήλθε από λιβανέζικο έδαφος.

Αυτές οι πράξεις δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος του, τον λαό του ή τις αξίες του, ανέφερε ο κ. Ράγκι σε ανάρτησή του στο X.

Σημείωσε ότι μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνου Κόμπου, του έστειλε γραπτό μήνυμα «εκφράζοντας την έντονη καταδίκη μας για αυτές τις επιθέσεις».

«Τόνισα ότι αυτές οι πράξεις δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος του, τον λαό του ή τις αξίες του και επιβεβαίωσα την απόρριψή μας σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής του Λιβάνου σε πλατφόρμα για την εκτέλεση εξωτερικών ατζεντών», πρόσθεσε.

Ο κ. Ράγκι ανέφερε επίσης ότι οι Κύπριοι δεν πρέπει να συγχέουν το λιβανέζικο κράτος με εκείνους που ενεργούν εκτός της εξουσίας και του νομικού του πλαισίου.

«Υπενθύμισα περαιτέρω την πρόσφατη απόφαση της λιβανέζικης Κυβέρνησης να κηρύξει παράνομες όλες τις στρατιωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες που διεξάγει η Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

«Tόνισα ότι οι επιθέσεις κατά της Κύπρου πρέπει να γίνουν κατανοητές σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αποτελούν πράξεις που διαπράττονται εκτός της εξουσίας του λιβανέζικου κράτους και σε άμεση αντίθεση με τις κυρίαρχες αποφάσεις του», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου.

Καταληκτικά, ο κ. Ράγκι εξέφρασε «τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι έχουν συμβεί τέτοιες καταδικαστέες πράξεις», ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την πλήρη και κατηγορηματική απόρριψή τους από τον Λίβανο, χωρίς επιφυλάξεις.