Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Κυριακή στην ορεινή Λεμεσό, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για κακόβουλες ενέργειες.

Σε ανάρτησή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι η δεύτερη πυρκαγιά για σήμερα εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανώγυρα, ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα από την τοπική αρχή, παρά τη δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως σημείωσε, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή μεταξύ Όμοδος και Μαντριά.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δεν ευνοούν την εύκολη εκδήλωση πυρκαγιών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα περιστατικά είναι κακόβουλα.

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να βρίσκεται σε εγρήγορση και να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες Αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

«Η πιο μικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Αγαπάμε τον τόπο μας και είναι στο χέρι όλων μας να τον προστατεύουμε», ανέφερε.