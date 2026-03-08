Η παρουσία στρατιωτικών μέσων από ευρωπαϊκές χώρες στην Κυπριακή Δημοκρατία εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων λόγω της περιφερειακής κρίσης, ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η στήριξη που παρέχεται από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία αποσκοπεί στην πρόληψη και στην ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας εν μέσω της αστάθειας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

«Θα επαναλάβω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, αυτό το οποίο το έχουν καταστήσει σαφές και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά και όσα κράτη έχουν ανταποκριθεί και συνδράμουν στις προσπάθειές μας, ότι η παρουσία των όποιων μέσων έχουν δώσει στη διάθεσή μας είναι ακριβώς στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης, για την οποία ελπίζουμε και εργαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν να αποκλιμακωθεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένας λόγος για τη λήψη είτε αυτών των προληπτικών μέτρων από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της όποιας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή».

