Στόχος μας η διαφύλαξη του πρωτογενούς τομέα και η εξαγωγική επάρκεια είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μετά τη σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τους άμεσα επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου έγινε μια εκτενής ανασκόπηση, ενώ συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν και συγκεκριμένα μέτρα προς τέσσερις κατευθύνσεις, ενέργειες για τις οποίες ξεκινούν άμεσα από σήμερα.

Πέραν τούτου, έγινε μια εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επικοινωνήσει προσωπικά με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να συζητήσουν για την εξεύρεση λύσης σε σχέση με τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, να σημειώσουμε και να επαναλάβουμε, είναι ότι στόχος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε αλλά ταυτόχρονα και να ενισχύσουμε ακόμη περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, αλλά και την εξαγωγική της επάρκεια.

Ως Κυβέρνηση Επαναλαμβάνουμε ότι παραμένουμε στο πλευρό όσων έχουν επηρεαστεί. Σε αυτό το πλαίσιο η επαφή θα είναι συνεχής και έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός αυτής της εβδομάδας με τους επηρεαζόμενους φορείς».

Ερωτηθείς είπε ότι τα μέτρα αυτά θα δρομολογηθούν άμεσα και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις και ενημέρωση αργότερα. «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε συναντίληψη. Είναι κοινή θεώρηση όλων μας ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και βεβαίως ως προς το πόσο σύντομα θα πρέπει να κινηθούν και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και συντονισμός μεταξύ μας».

Σε ερώτηση για τη θανάτωση των ζώων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι όλα τα μέτρα τα οποία εξετάζονται θα πρέπει να εξεταστούν και ως προς τη νομική πτυχή που έχουν, είτε ως προς την εθνική νομοθεσία είτε ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο, πρόσθεσε, κρίθηκε ορθό να ήταν παρούσα η Νομική Υπηρεσία.

Σε άλλη ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από τους εκπρόσωπους όλων των επηρεαζόμενων φορέων έχει με έναν τρόπο νομίζω πολύ παραστατικό και πολύ συγκεκριμένο, εξηγηθεί, παρουσιαστεί η κατάσταση ως έχει. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι, το γνωρίζουμε και εμείς ως Πολιτεία. Ασφαλώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Ασφαλώς θα πρέπει να ενσκήψουμε όλοι και έχουμε ήδη ενσκήψει από την πρώτη στιγμή. Καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις οποίες έχει θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα».

Ερωτηθείς αν θα συνεχίσει η θανάτωση ζώων από τις Υπηρεσίες ως καλούν τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Εκπρόσωπος είπε «η εφαρμογή των μέτρων, των πρωτοκόλλων νομίζω είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να γίνεται σεβαστή και οι διαδικασίες οι οποίες θα συμφωνηθούν και μετά την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε αυτό δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι θα αναμένουμε και αυτή την προσπάθεια από πλευράς πολιτείας σε ανώτατο επίπεδο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πως διαμορφώνονται και πώς διαφοροποιούνται τα δεδομένα Και στη βάση αυτής της επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, θα υπάρξει και εκ νέου σύσκεψη υπό τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αποφασιστούν, να καθοριστούν από κοινού τα επόμενα βήματα που θα λάβουμε, με μοναδικό στόχο τη διαφύλαξη του πρωτογενούς τομέα».

Κληθείς να πει αν θα εξεταστούν ποινικές ευθύνες για τη μετάδοση του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται των αρμοδίων Αρχών κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις πληροφορίες οι οποίες διερευνώνται. Η σημερινή σύσκεψη είχε ως κεντρικό στοιχείο βασικό στοιχείο το πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινή αντίληψη για το πώς προχωράμε από εδώ και μπρος, το πώς μπορούν τα Πρωτόκολλα να λάβουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας, βεβαίως με τα χαρακτηριστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους, ενός νησιού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούν να τύχουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αποτελεσματικής στήριξης αλλά και αντιμετώπισης του ιού που μεταδίδεται πολύ εύκολα σε αυτά τα ζώα. Εκείνο το οποίο αναφέρεστε εσείς είναι ζήτημα το οποίο αφορά τις αρμόδιες Αρχές που θα πρέπει να το διερευνήσουν και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, το διερευνούν ήδη».

Ερωτηθείς αν θα εξεταστούν περαιτέρω μέτρα για να αποφευχθεί στο μέλλον οτιδήποτε αντίστοιχο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «προφανώς και εξετάζονται μέτρα στη βάση πληροφοριών και ενδείξεων για να αποφευχθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο όμως είναι άμεσο, εκείνο το οποίο επείγει είναι να βρεθούν από κοινού οι διαδικασίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε».