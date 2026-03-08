Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική ζωή αναφέρει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Προσθέτει ότι στην Κύπρο, 1 στις 3 γυναίκες δήλωσαν ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας με το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στις νεότερες γυναίκες, όπου πάνω από 40% δηλώνουν εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Σε σημερινή διακήρυξή της, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα, η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι η Κύπρος συγκεντρώνει 60,9 μονάδες στον Δείκτη Ισότητας Φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παραμένοντας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας για τη βία κατά των γυναικών του 2026, που πραγματοποίησαν η FRA, η Eurostat και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η σεξουαλική παρενόχληση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στον χώρο εργασίας, με σημαντικό ποσοστό γυναικών να δηλώνουν ότι έχουν βιώσει τέτοιες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, προστίθεται.

Στην Κύπρο, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να εκδηλώνονται με πολλαπλούς τρόπους, μεταξύ άλλων, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει υπαρκτό, οι γυναίκες συγκεντρώνονται συχνότερα σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και θέσεις εργασίας, εξακολουθούν να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων και το 33% των γυναικών στην Κύπρο βρίσκονται σε χαμηλά αμειβόμενη εργασία, έναντι 14% των ανδρών.

«Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν ότι η δημιουργία ασφαλών και ισότιμων χώρων εργασίας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Η προώθηση της ισότητας στην απασχόληση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και δημοκρατική πρόοδο», αναφέρεται.

Η αναγκαία προϋπόθεση για μια δίκαιη αγορά εργασίας και η ενίσχυση πολιτικών πρέπει να προάγουν μεταξύ άλλων, την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, την ισότιμη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων και την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Η 8η Μαρτίου αποτελεί «υπενθύμιση ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, πολιτική βούληση και συλλογική δράση, ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να εργάζεται σε ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών», αναφέρεται.

Η Επιτροπή Ισότητας στην Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση επαναβεβαιώνει καταληκτικά τη δέσμευσή της για τη συνέχιση των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας στην εργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ