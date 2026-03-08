Η 8η Μαρτίου γιορτάζεται ως η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας - και είναι αφιερωμένη στο δικαίωμα κάθε γυναίκας, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, να κυνηγήσει τα όνειρα της.

Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς μία γιορτή, αλλά υπενθύμιση της ιστορίας και των αγώνων των γυναικών, ώστε να αποκτήσουν - μεταξύ άλλων - περισσότερα δικαιώματα, ίση αμοιβή στην εργασία, ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή.

Οργανωμένα σύνολα σε ολόκληρη την Κύπρο, πραγματοποιούν εκδηλώσεις, τιμώντας την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.