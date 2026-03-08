Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη για να παραμείνει όμως κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.