Η Ιταλία δεν συμμετέχει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και δεν προτίθεται να εμπλακεί, ξεκαθάρισε η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την κλιμάκωση της κρίσης που ακολούθησε την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της διπλωματικής δράσης.

Όπως ανέφερε, είχε επαφές με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι οι τέσσερις χώρες συμφωνούν στην ανάγκη να εργαστούν από κοινού ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η διεθνής σταθερότητα.

Φρεγάτα στην Κύπρο για πρόληψη

«Στείλαμε τη φρεγάτα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αλλά κυρίως πρόληψης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η θέση της Ιταλίας παραμένει σαφής: η χώρα δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και συνεχίζει να εργάζεται για τη μείωση των εντάσεων και την πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων.





Η φρεγάτα Federico Martinengo

Το πλοίο που στάλθηκε στην Κύπρο είναι η φρεγάτα Federico Martinengo, μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του ιταλικού στόλου.

Η φρεγάτα διαθέτει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιαποβατικής άμυνας, πυραύλους, πυροβόλα και τορπίλες. Τα ραντάρ της μπορούν να εντοπίζουν drones ή πυραύλους σε αποστάσεις έως και 200 χιλιομέτρων, ενώ οι πύραυλοι Aster που φέρει έχουν επιχειρησιακή εμβέλεια έως 100 χιλιόμετρα για την εξουδετέρωση απειλών.

Στήριξη και από την αντιπολίτευση

Την αποστολή της φρεγάτας στήριξε και η αρχηγός της ιταλικής αντιπολίτευσης και γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

Όπως δήλωσε, η ανάπτυξη του πλοίου είναι ορθή καθώς οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν αλληλεγγύη και προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών. Ωστόσο, τόνισε ότι η ιταλική κυβέρνηση θα έπρεπε να υπερασπιστεί πιο έντονα το διεθνές δίκαιο και να ζητήσει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων.

Η ίδια επανέλαβε τη θέση του κόμματός της υπέρ άμεσης κατάπαυσης του πυρός και επιστροφής στη διπλωματική οδό.