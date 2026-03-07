Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα, η καθημερινότητα στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά.

Η αυξημένη κίνηση στις υπεραγορές που παρατηρήθηκε μετά την πτώση drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου διήρκησε μόλις τις πρώτες δύο ημέρες. Όπως αναφέρουν οι καταναλωτές, δεν σπεύδουν να αποθηκεύσουν προϊόντα, αλλά πραγματοποιούν τις αγορές τους κανονικά, όπως έκαναν και πριν τις τελευταίες εξελίξεις.

«Δεν ψωνίζω παραπάνω λόγω της νέας καταστάσεως. Ψωνίζω ό,τι χρειάζομαι στην καθημερινότητά μου. Απλώς πιάνουμε τα απαραίτητα καθημερινά όμως. Εντάξει, δεν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον φόβο, όχι. Παίρνουμε περισσότερα, για να μην πηγαίνουμε συνέχεια στα σουπερμάρκετ»

Ελεγχόμενη φαίνεται να είναι η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων. Οι τιμές εμφανίζουν μικρές αυξήσεις, αλλά αναμένονται σημαντικά μεγαλύτερες τις επόμενες μέρες.

«Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη αύξηση. Θα δείξει. Σήμερα έβαλα 30 ευρώ. Πρέπει να το γεμίσουμε. Είναι η δουλειά μας».

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να το γεμίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλος ο κόσμος φοβάται, διότι οι μισθοί είναι οι ίδιοι και αυξάνονται τα έξοδα. Είναι δύσκολοι καιροί».

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυξήσεις περιμένουμε τις επόμενες 10-15 μέρες.

Ιδιαίτερα εφιαλτική πάντως είναι η πρόβλεψη που έρχεται από το Κατάρ ότι το πετρέλαιο θα φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι αν δεν τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος.

«Αν φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι, σίγουρα θα έχουμε τρομακτική αύξηση. Τώρα είναι στο 1,35 δολάρια περίπου η βενζίνη, 1,37 δολάρια. Μπορεί να πάει στο 1,60 δολάρια, 1,70 δολάρια».

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς εκτιμάται πως θα συμπαρασύρει και αύξηση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.