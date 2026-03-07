Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου πορεία διαμαρτυρίας κατά του Πολέμου στη Μέση Ανατολή και με αίτημα την κατάργηση του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Αρχικά, συγκεντρώθηκαν γύρω έξω από το κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ, ενώ η πορεία κατευθύνθηκε και ολοκληρώθηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Στα πανό αναγράφονταν συνθήματα όπως «έξω οι βάσεις του θανάτου», «έξω οι Βάσεις από την Κύπρο, έξω η Κύπρος από τη συμμαχία του πολέμου».

Οι διαδηλωτές ζήτησαν να απομακρυνθούν οι βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.