Την πιθανότητα ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο νησί εξετάζει η Τουρκία, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, στο πλαίσιο σχεδιασμών που συνδέονται με την ασφάλεια του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, καταρτίζονται σταδιακά σχέδια για την ενίσχυση της ασφάλειας του ψευδοκράτους. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στο νησί.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι σχεδιασμοί αυτοί αξιολογούνται στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή και των αναγκών ασφάλειας που, όπως υποστηρίζεται, προκύπτουν από την τρέχουσα συγκυρία.

Τι αναφέρουν Τ/κ ΜΜΕ

Την ίδια ώρα, η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Γενί Ντουζέν», γράφει ότι η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα κατεχόμενα 4 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ