Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους έξι (6) κιλών και 722 γραμμαρίων, εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Η ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ, προς εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, μετά από διεθνή συνεργασία με τις Αρχές άλλης χώρας, από την οποία αφίχθηκε στην Κύπρο το πακέτο, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου.

Το πακέτο εντοπίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου και από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι πλαστικές συσκευασίες, με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.