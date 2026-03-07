Το αντιτορπιλικό Dragon που έχει αποφασίσει να στείλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση όπου προετοιμάζεται λειτουργεί μόνο από τις εννέα έως τις πέντε. Αυτό επισημαίνει δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγές ενός συνδικάτου.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Prospect που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην βάση του Πόρτσμουθ, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το Dragon, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας για να μειώσει το κόστος έχει επιβάλει τις καθημερινές ένα αυστηρό ωράριο, 9 πμ με 5 μμ. Για αυτό και το Dragon δεν μπορεί να ετοιμαστεί πιο γρήγορα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του συνδικάτου Μάικ Κλάνσι.

Το συνδικάτο κάνει λόγο για αλλαγές στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο λιμάνι, μετά τη συμφωνία του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας με την εταιρεία Serco Marine Services, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη 24ωρη λειτουργία έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά της, η Serco απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται κανονικά και ότι το βασικό ωράριο είναι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, ενώ υπάρχει δυνατότητα υπερωριών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας θα χρειαστούν τελικά πάνω από δύο εβδομάδες για να φτάσει στην Κύπρο. Και αυτό γιατί εκτός από τον χρονοβόρο ανεφοδιασμό του χρειάζεται και συντήρηση μιας εβδομάδας σε ξηρά αποβάθρα.

Ο Υφυπουργός Άμυνας Άλ Καρνς δήλωσε ότι το πλοίο έπρεπε να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης».

Εξάλλου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονη κριτική γιατί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή χρειάστηκαν 72 και πλέον ώρες για να πάρει την απόφαση να στείλει στην περιοχή ένα αντιτορπιλικό τύπου 45 όπως είναι το Dragon.

Από την άλλη, οι επικριτές του λένε πως ενώ όλοι εκτιμούσαν ότι είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει πολεμική σύγκρουση, αυτός δεν είχε προνοήσει πολύ νωρίτερα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου βασιλείου διαθέτει 6 αντιτορπιλικά τύπου 45, εκ των οποίων τα τρία είναι παροπλισμένα και συντηρούνται ενώ τα άλλα 3 θέλουν χρόνο για να ετοιμαστούν για να μπορέσουν να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ