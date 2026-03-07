Συνεχίζουν τις περιπολίες τους στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», οι οποίες ανεφοδιάζονται από το λιμάνι Λεμεσού.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε την Παρασκευή στην πλατφόρμα Χ βίντεο με τον απόπλου του «Κίμωνα» από το λιμάνι Λεμεσού για περιπολία, μετά τον ανεφοδιασμό του.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ το Σάββατο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι ελληνικές φρεγάτες συνεχίζουν να ενισχύουν την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξακολουθούν να περιπολούν στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου στα πλαίσια των προληπτικών διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Οι Ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά έφτασαν στην Κύπρο την περασμένη Τετάρτη. Οι φρεγάτες ανεφοδιάζονται στο λιμάνι Λεμεσού και στη συνέχεια περιπολούν ανοικτά της Κύπρου.