Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 41 περιστατικά, εκ των οποίων 31 πυρκαγιές και 10 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σήμερα το πρωί, μετά τις 06:26, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου, για πυρκαγιά σε ανώγειο κατοικίας δεύτερου ορόφου στο Στρόβολο, όπου δύο διαμερίσματα ήταν ενοποιημένα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κέττη, τα μέλη της Υπηρεσίας εισήλθαν στο διαμέρισμα και κατάσβεσαν τη φωτιά με χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Ο ένοικος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και, μαζί με τη σύζυγό του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο για προληπτική φροντίδα λόγω εισπνοής καπνού.

Παράλληλα, διασώθηκε ένα σκυλάκι που βρισκόταν ανήμπορο να αντιδράσει μέσα στο διαμέρισμα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.