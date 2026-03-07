Η ταχεία αντίδραση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Αμβούργο, το βράδυ της Παρασκευής.

Μιλώντας κατά την τελετή Matthiae Mahl, στην παρουσία της πρώην Καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο κ. Κόστα αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι τα αντίποινα του Ιράν κατά γειτόνων του υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η ένταση στην περιοχή αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για τη διεθνή σταθερότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες εξελίξεις και οι επιθέσεις στην περιοχή δημιουργούν έναν κύκλο κλιμάκωσης που απειλεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Μέσης Ανατολής. «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί ύψιστη ανησυχία. Το Ιράν είναι υπεύθυνο για τις βαθύτερες αιτίες αυτής της κατάστασης. Αλλά η μονομερής προσέγγιση δεν μπορεί ποτέ να είναι η κατάλληλη οδός για να προχωρήσουμε» ανέφερε ο κ. Κόστα.

«Τα αντίποινα από το Ιράν και τους αντιπροσώπους του σε όλη την περιοχή, με επιθέσεις εναντίον πολλών γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η ταχεία αντίδραση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης» ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για την Ευρώπη. «Πρέπει να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή αλλά και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Κόστα τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον λαό του Ιράν και τα δικαιώματά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν ειρηνικά και να καθορίζουν το μέλλον τους».

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή, ειδικά εάν επηρεαστούν κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδοί. «Οι συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης θα ήταν σοβαρές, ακόμη και στο οικονομικό επίπεδο», είπε. «Η κατάσταση αποδεικνύεται ήδη από τις επιπτώσεις που έχει ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε ότι η μόνη βιώσιμη λύση στην κρίση είναι η διπλωματική οδός. «Η μόνη διαρκής και βιώσιμη λύση είναι μια διπλωματική λύση», είπε, προσθέτοντας πως «η προστασία των αμάχων, η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και ο πλήρης σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι απολύτως απαραίτητοι».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπίζεται πάντα μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, την πολυμερή προσέγγιση και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η εναλλακτική λύση σε αυτούς τους κανόνες και τη διεθνή τάξη είναι απλώς το χάος και η βία» σημείωσε στην ομιλία του, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Ουκρανία, τη Γροιλανδία, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική ή τη Γάζα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε στο Ιράν, στο Σουδάν ή στο Αφγανιστάν» δήλωσε, ενώ είπε ότι η EE πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος γεωπολιτικός παράγοντας σε έναν όλο και πιο πολυπολικό κόσμο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εργαλείο στο παιχνίδι κάποιου άλλου», είπε, αλλά «πρέπει να είναι η ίδια παίκτης».

Αναφερόμενος στην κ. Μέρκελ, ο κ. Κόστα ευχαρίστησε την πρώην Καγκελάριο για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια. «Τα έξι χρόνια που καθίσαμε δίπλα-δίπλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν πραγματικά αξέχαστα για μένα, καθώς είδα από κοντά τη δέσμευσή της να υπερασπίζεται μια ισχυρότερη, πιο ανθρώπινη και πιο ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ