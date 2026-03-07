Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στην επαρχία Πάφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 7:00 μ.μ., ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στον εξωτερικό χώρο του συνεργείου.

Το αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 75χρονου, παρέμενε στο σημείο καθώς έφερε ζημιές στο μπροστινό του μέρος, μετά από οδική σύγκρουση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από μέλη της Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία και αναμένεται να διενεργηθούν εξετάσεις το πρωί από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.