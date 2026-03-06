Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της παράνομης συνάθροισης, οχλαγωγίας και κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκαν στις 08 Φεβρουαρίου 2026, στο στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία, μετά το πέρας του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22-607761 ή 22-607780, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.