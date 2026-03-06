Έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Γρηγορίου. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 2:00 μ.μ. στη γενέτειρά του, την Ποταμίτισσα. Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη και την προσφορά του να παραστούν για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η οικογέια «ακολουθώντας την παράδοση των χωριών της Πιτσιλιάς, ο Κυριάκος Γρηγορίου ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία να παρασκευάζει παραδοσιακά χοιρομέρια και λούντζες στο σπίτι της οικογένειας. Με μεράκι και σεβασμό στις αυθεντικές συνταγές του τόπου, τα αλλαντικά που δημιουργούσε έγιναν γνωστά σε ολόκληρη την Κύπρο, καθώς τα διέθετε μαζί με τα φρούτα από τα περβόλια του».

Σημειώνει ότι, «οι ίδιες παραδοσιακές συνταγές και η φιλοσοφία ποιότητας που καθιέρωσε συνεχίζονται μέχρι και σήμερα από την οικογένεια, αποτελώντας ζωντανή συνέχεια της δουλειάς και της αγάπης του για την παράδοση. Ο παππούς Κυριάκος αφήνει πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά, αλλά και μια σημαντική ευθύνη για τη συνέχιση του έργου του».