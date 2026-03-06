Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής διέταξε έρευνα για τις ενέργειες των Κεντρικών Φυλακών για την αναχώρηση από τη Δημοκρατία 32χρονου υπόδικου, που κατηγορείται για απόπειρα φόνου, ενώ ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης έχει ήδη διορίσει ερευνώντα αξιωματικό για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο Υπουργός ζήτησε όπως τα πορίσματα των ερευνών του κοινοποιηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απόπειρα φόνου, για την οποία κατηγορήθηκε ο 32χρονος διαπράχθηκε σε υποστατικό στη Λάρνακα, στις 24 Νοεμβρίου, 2025. Ειδικότερα ο ο 32χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι, στον λαιμό και στα χέρια άντρα ηλικίας 49 ετών.

Αφού παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου που θα άρχιζε στις 3 Φεβρουαρίου και μέχρι την εμφάνιση του στο κακουργιοδικείο έπρεπε βάσει δικαστικού διατάγματος να κρατείται ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, αλλά στο μεταξύ με διάταγμα ψυχιατρικής νοσηλείας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, από όπου έλαβε εξιτήριο και αναχώρησε από την Κύπρο.

Ο 32χρονος δεν παρουσιάστηκε στο Κακουργιοδικείο στις 3 Φεβρουαρίου και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του που δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστεί.