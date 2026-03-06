Βίντεο ΑΙ με «το Λιμάνι της Λευκωσίας» κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αφορμή την γκάφα της ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης, κατά τον κατάπλου των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στο λιμάνι Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν στο «λιμάνι της Λευκωσίας». Η πρωτεύουσα της Κύπρου, όπως είναι ευρέως γνωστό, βρίσκεται στην ενδοχώρα και δεν διαθέτει λιμάνι.

Αυτό το «λάθος« της ΕΡΤ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για δημιουργία βίντεο που προβάλει πως θα ήταν το «λιμάνι της Λευκωσίας» σε ένα παράλληλο σύμπαν.

Στο βίντεο εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης να απολαμβάνει, έξω από το «παραθαλάσσιο» Προεδρικό το ούζο του, μαζί με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Επίσης, εμφανίζονται ο Χαράλαμπος Προύντζος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ψαραγοράς έξω από το Δημαρχείο Λευκωσίας και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, στην Πινδάρου, μάλλον ως ψαράς που «έκανε καλή ψαριά» και «γέμισε το καλάθι».