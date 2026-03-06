Νέα δοκιμή αποστολής γραπτού μηνύματος με οδηγίες για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Σε συνέχεια της πρώτης δοκιμής αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) με οδηγίες αυτοπροστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι σήμερα, 6 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή αποστολής γραπτών μηνυμάτων στους πολίτες ανά Επαρχία.

Μετά την πρώτη δοκιμή όπως ανεφέρει σε σχετική ανακοίνωση, έγιναν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων.

Συγκεκριμένα:

1. Η δοκιμαστική αποστολή θα γίνει σταδιακά από τις 4:30 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. ως ακολούθως:

§ Pre-paid (χωρίς διεύθυνση): 4:30 μ.μ.

§ Επαρχία Πάφου: 5 μ.μ.

§ Επαρχία Αμμοχώστου: 5:30 μ.μ.

§ Επαρχία Λευκωσίας: 6 μ.μ.

§ Επαρχία Λάρνακας: 6:30 μ.μ.

§ Επαρχία Λεμεσού: 7 μ.μ.

2. Στο μήνυμα που θα αποστέλλεται, θα αναγράφεται η Επαρχία που αφορά το ενδεχόμενο περιστατικό.

3. Διευκρινίζεται ότι τα μηνύματα αποστέλλονται με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε συνδρομητής στον πάροχο τηλεφωνίας του και όχι με βάση την τοποθεσία όπου βρίσκεται τη στιγμή της αποστολής. Ως εκ τούτου, συνδρομητές που βρίσκονται σε διαφορετική Επαρχία από εκείνη που είναι δηλωμένη στον πάροχό τους θα λάβουν μήνυμα που αφορά την Επαρχία της δηλωμένης διεύθυνσής τους. Σημειώνεται ότι συνδρομητές, για τους οποίους δεν υπάρχει δηλωμένη διεύθυνση, θα λάβουν μήνυμα ανεξαρτήτως Επαρχία.

4. Σκοπός της δοκιμής είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε το σύστημα να μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρόσθετο μέτρο ενημέρωσης των πολιτών, εάν και εφόσον χρειαστεί. Το μέτρο θα αξιοποιηθεί στην παρούσα φάση συμπληρωματικά των υφιστάμενων μέτρων ενημέρωσης των πολιτών.

Η διαδικασία αυτή είναι προσωρινή και θα αντικατασταθεί με το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι, αν λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν με τα πόδια και με ψυχραιμία.

2. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

3. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε με τα πόδια είτε με όχημα.

