Νέα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην επαρχία Λάρνακας ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι «εντοπίστηκαν ακόμα οκτώ αναμενόμενα κρούσματα στα Λιβάδια και ένα στη Δρομολαξιά. Είναι όλα σε μονάδες αιγοπροβάτων. Είναι όλα εντός των τριών χιλιομέτρων που είναι η μολυσμένη περιοχή. Αυτά τα κρούσματα δεν είναι κάτι που μας ξενίζει, επειδή όλη η περιοχή θεωρείται ως μια επιδημιολογική μονάδα, λόγω της γειτνίασης και της τοπογραφίας».

Πρόσθεσε ότι «παράλληλα, μετά από προσεκτική διερεύνηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν θετικά βοοειδή σε παράνομο υποστατικό στα Λιβάδια, μέσα στη μολυσμένη περιοχή των τριών χιλιομέτρων και αυτή τη στιγμή θανατώνονται».

Η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το θέμα του αφθώδους πυρετού και μαζί θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, την Παρασκευή.

Έχει λάβει την επιστολή των αγροτικών οργανώσεων και ήδη ξεκίνησε κάποιες ενέργειες μέσα στο πλαίσιο του τι αναφέρεται, είπε.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, και κληθείς να σχολιάσει αίτημα των κτηνοτρόφων για ενιαία διαχείριση του ζητήματος του αφθώδους πυρετού σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε εδώ ως Κυβέρνηση για να διαχειριστούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η ευθύνη μας και είμαστε μια Κυβέρνηση που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα».

Για αυτό είμαι, εξάλλου, σήμερα εδώ, συνέχισε. «Ο τομέας της Υγείας, το έχω πει από την πρώτη μέρα, μαζί με την Παιδεία, είναι οι δύο τομείς στους οποίους επενδύουμε συστηματικά, ενδιαφερόμαστε καθημερινά», ανέφερε.

Σημείωσε ότι έλαβε χθες αυτή την επιστολή των αγροτικών οργανώσεων. «Θεωρώ σημαντικό ότι χθες ανακοινώσαμε το πρώτο πακέτο για να ενισχύσουμε όλους αυτούς που έχουν επηρεαστεί. Έχω λάβει την επιστολή, την έχω μελετήσει. Ήδη, έχω ξεκινήσει κάποιες ενέργειες μέσα στο πλαίσιο του τι αναφέρεται», είπε.