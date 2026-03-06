Συνολικά σε 121 καταγγελίες προχώρησε χθες το βράδυ η Αστυνομία για τροχαίες παραβάσεις, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης της Δύναμης ανά το παγκύπριο, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων, για αδικήματα όπως, μέθη, πρόκληση ανησυχίας και αντίσταση σε νόμιμη σύλληψη και οδήγηση (2) μηχανοκίνητου οχήματος με υπερβολική ταχύτητα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 311 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 14 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 121 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 69 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 5 οχήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ