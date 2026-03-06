Στη Νομική Υπηρεσία για αξιολόγηση και απόφαση για τυχόν ποινικά αδικήματα, παραδόθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού το πόρισμα για την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, έχει παραδοθεί στη Γενική Εισαγγελία, το πολυσέλιδο πόρισμα και η έκθεση γεγονότων για θέματα που συνδέονται άμεσα ή/και έμμεσα με την Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Το πόρισμα και η έκθεση γεγονότων, παραδόθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Γιώργο Σαββίδη, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού Στέφανο Σκορδή, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, στη Νομική Υπηρεσία.

Όπως σημειώνεται, στο πόρισμα, καταγράφονται τα ευρήματα του Ερευνώντα Λειτουργού που διορίστηκε από την Επιτροπή για να ερευνήσει θέματα που αφορούν σε ασυμβίβαστο ή/και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Το υλικό, προστίθεται, θα τύχει αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ώστε να διαφανεί αν από τα γεγονότα προκύπτει το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων προκειμένου να διαταχθεί έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Σε μια άλλη υπόθεση, η Επιτροπή ανακοινώνει πως έχει παραλάβει το πόρισμα των Ερευνώντων Λειτουργών, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΛ, για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, της περιόδου 2024-2025.

Αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και τα στοιχεία, από τους Ερευνώντες Λειτουργούς, δεν προέκυψε κάτι μεμπτό που να χρίζει περαιτέρω διαδικασίας και η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Καταλήγοντας, η Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες στους Ερευνώντες Λειτουργούς για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν στο έργο τους, στις δύο υποθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ