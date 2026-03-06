Την άποψη ότι η Ελλάδα δεν κλιμακώνει ποτέ αλλά υλοποιεί τις αμυντικές συμφωνίες της, στην Αν. Μεσόγειο και στην Κύπρο, εξέφρασε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ελλάδα.

Αρχικά ανέφερε ότι «Γονείς μου λένε με υπερηφάνεια “στέλνουμε τα παιδιά μας στην Κύπρο, στην ΕΛΔΥΚ” και έχουμε πολιτικούς στη Βουλή που λένε ότι κακώς στέλνουμε δυνάμεις στην Κύπρο. Αν το κάνουν για ψήφους το αντίθετο πετυχαίνουν»

Επισήμανε ότι «Μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μας είναι η Κύπρος, η Κύπρος είναι ο εαυτός μας. Έχουμε υποχρέωση σε κάθε ΕΣΣΟ που κατατάσσεται να στέλνουμε στρατιώτες στην ΕΛΔΥΚ».

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Μόνος στόχος των απειλών οι Βάσεις - Ενόχληση με στάση Βρετανών (VID)