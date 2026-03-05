Ακόμη δύο πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Το αεροσκάφος της Cyprus Airways τύπου AirBus A320 προσγειώθηκε στις 18:20 στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 180 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη ναυλωμένη πτήση που πραγματοποιεί η Cyprus Airways για την μεταφορά Κυπρίων από το Ντουμπάι στην Κύπρο.

Από Ντουμπάι έφτασαν μέχρι στιγμής Κύπρο 362 συμπατριώτες μας από τους 756 που δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Αναμένεται και δεύτερη πτήση να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας η ώρα 21:00 απόψε. Η συγκεκριμένη πτήση καταγράφει αρκετή καθυστέρηση αφού αναμενόταν να φτάσει στην Κύπρο στις 17:35 το απόγευμα.

Πρόκειται για πτήση της Tus Air από άλλο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Στη συγκεκριμένη πτήση έχουν επιβιβαστεί 143 Κύπριοι.

Ο Άντης Γεωργίου, πιλότος των Κυπριακών Αερογραμμών σε δηλώσεις ανέφερε πως «ως Κυπριακές Αερογραμμές έχουμε πράξει το καθήκον μας που είναι να μεταφέρουμε τους συμπολίτες μας με ασφάλεια από το Ντουμπάι στην πατρίδα».

Σημείωσε πως «είμαστε αρκετά υπερήφανοι και το πλήρωμα ολόκληρο που έχουμε καταφέρει να φέρουμε τους συνανθρώπους μας κοντά στις οικογένειές τους. Ήταν δύσκολη όντως η αποστολή, δεν ήταν εύκολη αυτή η πτήση. Παρόλα αυτά έχουν γίνει τέτοιες προεργασίες εδώ και μέρες ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο κάτι να πάει λάθος».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχουν προγραμματιστεί άλλες πτήσεις ο κ. Γεωργίου ανέφερε πως «Έχουμε ακόμη μία και πάλι από το Ντουμπάι».

Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος υποδέχθηκε την αρραβωνιαστικιά του δήλωσε, «μπράβο στην Κυπριακή Δημοκρατία που έβαλε τις πτήσεις, επειδή συνεχίζουν να ακυρώνονται οι πτήσεις που ήταν να έρθουν στην Κύπρο. Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία που στάθηκε κοντά στον λαό της σε τούτη την πολλά δύσκολη στιγμή. Είμαστε πολλά χαρούμενοι».

Αλλοι επιβάτες αναφέρθηκαν στην ανησυχία που έζησαν, αλλά και στην οργάνωση για την επιστροφή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ