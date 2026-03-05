Έσωσε την ζωή παιδιού που πνιγόταν με τον εμετό του, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή του.

Ο ΟΚΥπΥ σε γραπτή του ανακοίνωση ευχαριστεί τον Γιώργο Σωτηρίου για τον ζήλο και την αυταπάρνηση που έδειξε με κίνδυνο την ζωή του, ανοίγοντας τον δρόμο με την μοτοσικλέτα του σε ασθενοφόρο, από την Γιόλου μέχρι την είσοδο τον πρώτων βοηθειών του ΓΝ Πάφου, το οποίο μετέφερε επείγον περιστατικό μικρού παιδιού που πνιγόταν από τον εμετό του.

«Η πράξη σας αυτή αποτελεί την υπέρτατη προσφορά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας αλλά συνάμα καταδεικνύει και την αγνότητα της ψυχή σας». Ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του πληρώματος του ασθενοφόρου.