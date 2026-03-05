Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και συνδέσμων κτηνοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων στη σκιά του νέου κρούσματος αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε στη Δρομολαξιά, αλλά και των αντιδράσεων που εκφράζονται από τους παραγωγούς για τη θανάτωση ζώων. Σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων Νίκος Παπακυριακού ανέφερε ότι στόχος της συνάντησης να καταλήξουν συλλογικά σε ένα κοινό υπόμνημα, το οποίο «θα σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητούμε να παρέμβει, να συζητήσει με την ΕΕ προκειμένου να μην θανατώνονται όλα τα ζώα, αλλά τα ζώα τα οποία έχουν πρόβλημα μετά από ανάλυση που θα γίνεται».

«Στόχος της συνάντησης είναι να αποταθούμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να χειριστεί πολιτικά το θέμα διότι θεωρούμε ότι είναι πολιτικό πλέον το θέμα και πρέπει να εξεταστεί σε υψηλό επίπεδο στην ΕΕ», είπε.

Σημείωσε ότι ο εντοπισμός νέου κρούσματος σε μονάδα στη Δρομολαξιά, δημιουργεί μια νέα εστία 10 χιλιομέτρων κάτι που ανησυχεί τον κλάδο, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρακτική θανάτωσης όλων των ζώων της μονάδας στην οποία εντοπίζεται κρούσμα, σημειώνοντας ότι, τα αποτελέσματα θα είναι επικίνδυνα, «διότι σιγά σιγά αντί να εκριζώσουμε τον ιό, θα εκριζωθεί ο ζωικός πληθυσμός της Κύπρου».

Κληθείς να σχολιάσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν αυτή κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, ο Νίκος Παπακυριακού σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιομορφίες στην Κύπρο που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως είναι η απόσταση μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων, όπως είπε, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει απόσταση χιλιομέτρων μεταξύ των μονάδων. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι στα κατεχόμενα εισάγονται ζωοτροφές από την Τουρκία, θέμα για το οποίο υπάρχει καταγγελία και από τους κτηνιάτρους των κατεχομένων περιοχών, όπως ανέφερε.

Σημείωσε επίσης τη θέση ότι είναι διαφορετικός ο χειρισμός του θέματος στις μονάδες των κατεχόμενων περιοχών. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν επιθεώρησε την κατάσταση εκεί, εκτός του ότι δεν την άφησαν να πάρει δείγματα και να εξετάσει ζώα, δεν απαίτησε να σφαχτούν τα ζώα, παρά το ότι στέλνει 12 εκατομμύρια κάθε χρόνο για εκρίζωση των ζωονόσων και τους έστειλε εμβόλια για να κάνουν. Εμείς αυτή την στιγμή κάνουμε εμβόλια και η μονάδα στην οποία βρέθηκε το κρούσμα είναι εμβολιασμένη».

Αίτημα των κτηνοτρόφων είναι τουλάχιστον στις μονάδες στις οποίες έχουν γίνει εμβολιασμοί ζώων «να υπάρχει μία εξαίρεση και να παρακολουθείται συστηματικά από το κράτος από τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε αν υπάρχουν ανάμεσά τους μολυσμένα ζώα να σφάζονται, να μην εκριζώνεται όλη η μονάδα».

Κληθείς να σχολιάσει το αποτύπωμα της κατάστασης στην παραγωγή γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σημείωσε ότι η μείωση μέχρι στιγμής δεν είναι σημαντική, «αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχίσει αυτή η ροή τότε θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα».

