Oι εμβολιασμοί ζώων για τον αφθώδη πυρετό επεκτείνονται προληπτικά σε όλες τις επαρχίες ενώ με τον εντοπισμό κρούσματος βοειδούς στη Δρομολαξιά επεκτείνεται κατά λίγο η ακτίνα επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων που αφορά στην επαρχία Λάρνακας, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Παράλληλα σημείωσε πως η θέση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Κομισιόν, όπως αυτή διαβιβάστηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είναι πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση εκτός από την καθολική σφαγή των κοπαδιών, στα οποία εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Σε δηλώσεις της, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από αίτημα του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, έγινε τηλεδιάσκεψη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "για να τους παρουσιάσουμε την κατάσταση στην Κύπρο, τα εργαστηριακά μας αποτελέσματα, τις δειγματοληψίες μας, τις επιδημιολογικές μας έρευνες, πόσα κρούσματα έχουμε και πώς προχωρούμε με τους εμβολιασμούς μας".

Πρόσθεσε ότι και "στη βάση αυτή ζητήθηκε η άποψή τους κατά πόσον μπορούμε να θανατώσουμε μόνο τα θετικά στον αφθώδη πυρετό ζώα ενός κοπαδιού, κατ' εξαίρεση με το τί προνοεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο κώδικας του Διεθνούς Οργανισμού για τα Ζώα".

Η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι "η απάντησή τους ήταν κάθετη ότι οι πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον αφθώδη πυρετό είναι συγκεκριμένες, δεν προνοείται οποιαδήποτε παρέκκλιση, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, εκτός από την καθολική σφαγή του κοπαδιού στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού".

"Αυτό το κρατάμε αλλά θα επανέλθουμε και θα ξαναζητήσουμε τί άλλο μπορούμε να κάνουμε οπόταν θα σχολιάσουμε περαιτέρω όταν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα", είπε η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός η οποία γνωστοποίησε επίσημα "ένα νέο κρούσμα σε μονάδα βοειδών στην περιοχή της Δρομολαξιάς στις παρυφές των 10 περίπου χιλιομέτρων της ήδης μολυσμένης ζώνης".

Πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή "ήταν αναμενόμενη" και "είναι κάτι φυσιολογικό στην εξέλιξη του ιού". Πρόσθεσε πως είναι παρήγορο ότι είμαστε άκομη στην επαρχία Λάρνακας και "ο στόχος είναι να συγκρατηθεί εκεί με όλους τους αποκλεισμούς, όλες τις απαγορεύσεις, όλες τις ποινές που τίθενται για τις παράνομες μετακινήσεις".

Αναφέρθηκε και στην έκδοση του διατάγματος από την Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, βάσει της γνωστοποίησης του Χριστόδουλου Πίπη, στο οποίο καταγράφονται όλες οι απαγορεύσεις μετακίνησης, συνάθροισης, λεπτομέρειες για τις τροφές, τα φάρμακα, την βόσκηση και τις ειδικές άδειες για σφαγή"

Η Εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κάλεσε εκ νέου, κοινό και κτηνοτρόφους, "να σταματήσουν να μετακινούνται άσκοπα" και είπε πως "ειδικά μέσα στη μολυσμένη περιοχή πρέπει αυστηρά να διακινούνται μόνο όσοι χειρίζονται ζωά και κανείς άλλος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να επιτύχουμε τον στόχο, δηλαδή, να μην επεκταθεί ο ιός σε άλλες επαρχίες".

Ενημερώνοντας τους λειτουργούς των ΜΜΕ, η κ. Γεωργιάδου, είπε ότι ολοκληρώνεται μέχρι τις 6 Μαρτίου, Παρασκευή, ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν προηγουμένως κρούσματα ή στην ακτίνα των δέκα χιλιομέτρων, η οποία με το κρούσμα στη Δρομολαξιά επεκτάθηκε λίγο, έτσι θα εμβολιαστούν και ζώα γύρω από αυτό το κτηνοτροφικό υποστατικό". Στη Δρομολαξιά και στο συγκεκριμένο υποστατικό επηρεάζονται 500 ζώα, τα οποία θα ταφούν σε κατάλληλο τεμάχιο γης, τηρουμένων όλων των σχετικών πρωτοκόλλων, ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι "καταγράφηκε και το πλάνο των επόμενων βημάτων, δηλαδή η στρατηγική των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για το πώς θα προχωρήσουμε με τους εμβολιασμούς οι οποίοι επεκτείνονται σε όλο το νησί, ενώ παράλληλα συζητήθηκε και ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα σχέδιο στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων στη βάση μιας αρχικής στήριξης έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν ως ένα πρώτο βήμα".

Έπειτα θα μελετηθεί και θα ετοιμαστεί ο ατομικός φάκελος του κάθε κτηνοτρόφου για την μεγάλη αποζημίωση που δικαιούται, συνεπεία του αφδώθους πυρετού που έπληξε τα υποστατικά του, ανέφερε.

Η κ. Γεωργιάδου κάκισε το γεγονός της διαρροής φωτογραφιών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από μαζικό χώρο ταφής ζώων. "Με λυπεί και δεν πρέπει να δίνονται τέτοιες εικόνες στη δημοσιότητα, είναι στενάχωρο, πρέπει, επίσης να σεβαστούμε τους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα και την περιουσία τους", ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός.

Είπε ότι οι χώροι ταφής ζώων τηρούν όλες τις υγειονομικές πρόνοιες σε μια διαδικασία με εμπλοκή πολλών αρμόδιων υπηρεσιών ήτοι του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ