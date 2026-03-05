Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης συνάθροισης, οχλαγωγίας, επίθεσης εναντίον οργάνου της τάξης, επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025, στο στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22-607761 ή 22-607780 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.