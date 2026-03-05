Άρχισε και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η 12η παγκύπρια εκστρατεία του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα» με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

Όπως αναφέρει το ΠΣΣΕ σε ανακοίνωσή του "εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διαδικασιών για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, η εκστρατεία έχει βοηθήσει από το 2015, χιλιάδες οικονομικά ευάλωτες οικογένειες".

Προσθέτει ότι "η επιτυχία των εκστρατειών, βασίζεται μεταξύ άλλων, στην προσφορά και στις δωρεές που γίνονται από το Δίκτυο Εθελοντισμού, το οποίο αποτελείται από συνεργάτες/υποστηρικτές από όλους τους φορείς της κοινωνίας".

Εξηγώντας τη διαδικασία, το ΠΣΣΕ αναφέρει, ότι "τα επαρχιακά συντονιστικά συμβούλια εθελοντισμού σε κάθε επαρχία, κατανέμουν τις δωρεές σε ευάλωτες οικογένειες βάσει των αναγκών που θα υποβληθούν.

Καταλήγοντας λέει ότι με δράσεις εθελοντισμού, κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης μπορούμε να «απλώσουμε» τα χέρια μας και να αγκαλιάσουμε περισσότερους ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ