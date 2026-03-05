Έναν 23χρονο συνέλαβε η Αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης, στο πλαίσιο των εξετάσεων για υπόθεση επίθεσης σε 46χρονο οδηγό αυτοκινήτου, που σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου, στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, πρόκειται για την 4η σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση, καθώς στις 16 Φεβρουαρίου είχαν συλληφθεί, ως ύποπτοι, 17χρονος, 21χρονος και 22χρονος.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον 46χρονο στις 13 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με την μαρτυρία του, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε δρόμο στη Λεμεσό, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άγνωστα πρόσωπα, του ανέκοψε την πορεία.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιβαίνοντες φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον κτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματος του και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Ο 46χρονος επισκέφθηκε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα ρινικών οστών, εκχυμώσεις και εκδορές και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.