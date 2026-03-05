Διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000 δύναται να επιβληθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα ελέγχου, πρόληψης και περιορισμού της νόσου του αφθώδους πυρετού που προβλέπει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διάταγμα εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023 και τιτλοφορείται «Το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα του 2026».

Το Υπουργείο αναφέρει ότι το Διάταγμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις, περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και περιορισμούς στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού από και προς εκμεταλλεύσεις στις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα σχετικά μέτρα.

Προβλέπονται επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις, κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής, για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων και, σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.

Καταληκτικά, το Υπουργείο σημειώνει ότι το Διάταγμα αποτελεί μετεξέλιξη της επίσημης γνωστοποίησης μέτρων που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. 5999).

Πηγή: ΚΥΠΕ