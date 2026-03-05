Προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος, ύψους, έως και €50,000 ανά κτηνοτροφική μονάδα που έχει πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων, ενέκρινε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, μία πρώτη, άμεση και ουσιαστική παρέμβαση που αντανακλά την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για στήριξη του πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνέδρια του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι εγκρίθηκε σήμερα το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό. Συγκεκριμένα, είπε, πρόκειται για προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος, ύψους, έως και €50,000 ανά κτηνοτροφική μονάδα ανάλογα με τον αριθμό των ζώων.

«Πρόκειται για μία πρώτη, άμεση και ουσιαστική παρέμβαση που αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής με συμμετοχή των κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων. Η επιτροπή θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου πακέτου αποζημιώσεων, ώστε κάθε κτηνοτρόφος να λάβει τη στήριξη που πραγματικά χρειάζεται για την πλήρη επαναδραστηριοποίηση του, είπε.

«Ήδη έχουν εντοπιστεί ελεύθερες περιοχές από νόσους και σε άλλα κράτη, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ζώων στην Κύπρο, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η απολύμανση και η πλήρης απαλλαγή των επηρεασμένων περιοχών από την νόσο», ανέφερε η Υπουργός.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: η άμεση καταβολή της προκαταβολής και η δίκαιη, στοχευμένη στήριξη και αποζημίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μπορέσουν το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουν στην παραγωγή», πρόσθεσε. «Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι κανένας κτηνοτρόφος δεν θα μείνει μόνος και το αποδεικνύουμε στην πράξη», ανέφερε.

Η Υπουργός δήλωσε ότι «κανείς δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος απέναντι στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η πολιτεία στέκεται έμπρακτα, δίπλα τους, με αποφασιστικότητα και σεβασμό προς τους κόπους και τους μόχθους τους».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε πώς η μόλυνση προέκυψε από ζωοτροφές και σε ερώτηση αν θα δοθεί η προκαταβολή σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες ή αν υπάρχουν και ενδεχομένως άτομα που διερευνώνται για το αν προκάλεσαν την όλη κατάσταση, η κ. Παναγιώτου είπε ότι η διερεύνηση γίνεται από την Αστυνομία. «Η νομοθεσία προνοεί τις περιπτώσεις τις οποίες κάποιος δεν δικαιούται και είναι σε μία σειρά από ενέργειες που αφορούν στην νομοθεσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Η Υπουργός είπε ακόμη ότι ζήτησε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να κάνουν την έκθεση για κάθε μία από τις περιοχές οι οποίες έχουν μολυνθεί. «Όμως ο στόχος μας, όπως έχω πει, είναι να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι μας», είπε σημειώνοντας ότι η διερεύνηση της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η πρώτιστη έγνοια μας η στήριξη των κτηνοτρόφων μας, είπε. Το που και πώς τίθεται σε δεύτερο χρόνο για το Υπουργείο Γεωργίας, πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα πάρουν όλοι προκαταβολή η κ. Παναγιώτου είπε, «στη βάση του τι προνοεί η νομοθεσία, αυτό θα πράξουμε».

Ερωτηθείσα για το αν είναι γνωστό το κόστος της ζημιάς που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι, είπε, «γνωρίζουμε» αλλά ότι η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη, διότι μπορεί να έχουν τον ίδιο αριθμό ζώων, αλλά διαφορετικής παραγωγικότητας, και είναι διαφορετικό ανά μονάδα, σημείωσε. «Το γεγονός ότι συνεχώς έχουμε νέα κρούσματα και νέες μονάδες που μπαίνουν στη λίστα με τα θετικά κρούσματα, αναθεωρεί συνεχώς το κόστος», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα γίνουν αλλαγές σε σχέση με την ποσόστωση για το χαλλούμι λόγω του ότι θανατώνονται αρκετά αιγοπρόβατα, η Υπουργός είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν σκέψεις για διαφοροποίηση της ποσόστωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, η Υπουργός είπε ότι η κάθε μονάδα έχει διαφορετικό κόστος, διότι η εκτίμηση γίνεται ανά ζώο. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάει σε όλες τις μονάδες. Έχει γίνει μια πρώτη εκτίμηση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί για όλες τις μονάδες». Το να αναφερθεί αυτή τη στιγμή ένα συνολικό κόστος θα ήταν παρακινδυνευμένο, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι γνωρίζουν την απώλεια εισοδήματος που υπάρχει. «Όπως σας έχω πει, η απώλεια εισοδήματος είναι ένα και είναι καταγεγραμμένο στις παραδόσεις γάλακτος, στις φορολογικές δηλώσεις. Το ποια είναι η αξία του κάθε ζώου, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο είναι σε συγκεκριμένα κριτήρια και είναι κάθε ζώο ξεχωριστά. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό έχω μιλήσει για προκαταβολή στη βάση της απώλειας εισοδήματος», είπε.

Ερωτηθείσα για τις ενέργειες του Υπουργείου από τότε που εντοπίστηκε η νόσος στα κατεχόμενα, η κ. Παναγιώτου είπε ενημερώθηκε η αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Δεκέμβριο για το συμβάν και ότι στάλθηκαν «χιλιάδες μηνύματα ενημέρωσης» προς όλους τους εμπλεκόμενους για να ενημερωθούν για το συμβάν. Έχουν γίνει ημερίδες, και σεμινάρια για να ενημερωθούν επακριβώς και υπενθύμισαν σε όλους τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν, πρόσθεσε. Είπε ακόμη ότι έγινε δειγματοληψία από τις μονάδες που ήταν στα τρία χιλιόμετρα κοντά στην πράσινη γραμμή «ακριβώς στη βάση των εισηγήσεων που είχαν δώσει τον Δεκέμβριο οι εμπειρογνώμονες και ακολουθηθήκαν αυτά τα οποία είχαν πει οι εμπειρογνώμονες».

Είπε ότι «δεν είναι εύκολο εγχείρημα» να περιοριστεί η νόσος και ότι καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια. «Είμαστε 16 υπηρεσίες, 513 άτομα όλο το 24ωρο συνεχώς, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού αυτή την νόσο. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και το είπαμε από την πρώτη στιγμή χρειάζεται να τηρούν όλοι τα μέτρα βιοασφάλειας και τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν η Δημοκρατία πήρε εμβόλια από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Υπουργός είπε ότι η ίδια ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθουν τα εμβόλια «αμέσως, μόλις είχαμε το θετικό κρούσμα στην Ορόκλινη και στα Λιβάδια». «Για να έρθουν τάχιστα υπήρχαν διαθέσιμα από αυτά που είχαμε δώσει εμείς στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Μας έχουν δώσει έναν αριθμό. Αλλά θα θυμίσω ότι έχουν ήδη φτάσει στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή εγκαίρως 529.000 εμβόλια τα οποία εμείς είχαμε ζητήσει», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο ότι η Δημοκρατία πήρε εμβόλια από την τ/κ κοινότητα, η Υπουργός σημείωσε ότι είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά τα εμβόλια, για να είναι σαφές, όπως ανέφερε, ότι είναι το εμβόλιο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ