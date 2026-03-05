Προληπτικά μέτρα ασφάλειας λαμβάνει τις τελευταίες μέρες η ΑΔΕ Λεμεσού, σε χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Λευτέρη Κυριάκου.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, μετά το ξέσπασμα του γειτονικού μας πολέμου, η ΑΔΕ Λεμεσού εφαρμόζει συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο που περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες και ελέγχους σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, τη μαρίνα, το καζίνο και το παλιό λιμάνι.

Παράλληλα, συνέχισε, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε χώρους ισραηλινών και δυτικών συμφερόντων, όπως επιχειρήσεις και σχολεία που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Ερωτηθείς σχετικά, υπενθύμισε ότι η εβραϊκή συναγωγή της Λεμεσού βρίσκεται υπό φρούρηση εδώ και καιρό.

«Είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και δρούμε προληπτικά, με αυξημένα μέτρα και περιπολίες, για διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ