Μετά την πρόσφατη επίθεση στην περιοχή, περίπου 25 οικογένειες, πολλές με μικρά παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι υπό την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Δημητριανού. Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, η ανάγκη για ασφαλή χώρο προέκυψε ύστερα από επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Ερήμης, Ανδρέα Αρέστη, ενώ άμεση ήταν η ανταπόκριση του Μητροπολίτη Αθανασίου για τη φιλοξενία των ανθρώπων.

«Οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι, με ζωγραφισμένη την αγωνία για τη ζωή τους, ιδιαίτερα όσοι μένουν κοντά στις Βρετανικές Βάσεις και στο αεροδρόμιο», σημείωσε ο Αρχιμανδρίτης. Οι οικογένειες κατευθύνθηκαν αρχικά σε σχολεία και από εκεί στο μοναστήρι, όπου βρήκαν ασφάλεια και ηρεμία. Παράλληλα, κρατήθηκε διαθέσιμος χώρος για κάθε ενδεχόμενο, ώστε οι πολίτες να επιστρέφουν άμεσα σε περίπτωση νέου συναγερμού.

Το μοναστήρι, όπως εξήγησε ο Δημητριανός, πρόκειται για αναστήλωση παλαιάς μονής που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού ενός παλαιού σπηλαίου, γνωστού ως σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου. Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν η Αγία Τράπεζα και θεμέλια της παλιάς μονής, με αποτέλεσμα, υπό την ευλογία του Μητροπολίτη, να ξεκινήσει η αναστήλωσή της. Στο μοναστήρι διαμένουν αυτήν τη στιγμή τέσσερα άτομα, ενώ η επίσημη ανασύσταση δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Οι οικογένειες νιώθουν ασφάλεια και ησυχία εδώ, τα παιδιά κυκλοφορούν ελεύθερα, οι άνθρωποι έχουν άνεση να κινούνται, να πηγαίνουν στα σχολεία τους και να επιστρέφουν», ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης. Ο ίδιος τόνισε την αλληλεγγύη των πολιτών, οι οποίοι προσφέρουν κουβέρτες, τρόφιμα και φροντίδα για τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, εκφράζοντας έμπρακτα την αγάπη τους και την υποστήριξή τους.

Το μοναστήρι λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όσους χρειάζονται στέγη προσωρινά, διατηρώντας ανοιχτές τις πόρτες και παρέχοντας ένα περιβάλλον που συνδυάζει ασφάλεια, ηρεμία και ανθρώπινη φροντίδα.